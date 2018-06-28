Неизвестные похитили сейф из ювелирного магазина в Ново-Переделкино

В столичном районе Ново-Переделкино четверо злоумышленников похитили сейф из ювелирного магазина и скрылись на автомобиле в неизвестном направлении. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«На ул. Шолохова, д. 15а, четверо неизвестных похитили сейф из ювелирного магазина», — сказал источник.

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По его словам, похитители скрылись на автомобиле Jeep. Также он отметил, что для поимки преступной группы объявлен план «Перехват».

Ранее сообщалось, что неизвестные ограбили ювелирный магазин в столичном районе Сокол. Позднее стало известно, что сумма ущерба составила 10 млн руб.