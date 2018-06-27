Стало известно, где будет отбывать наказание Никита Белых

Андрей Грохотов, который является адвокатом бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, рассказал, что его подзащитный будет отбывать наказание в Рязанской области. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Грохотова, родственники получили подтверждение, что Белых этапировали в Рязань.

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«Он (Белых. — Газета.Ru) только прибыл туда, конкретная колония еще не определена», — сказал Грохотов.

Ранее супруга Никиты Белых рассказала подробности о его этапировании. По ее словам, самочувствие Никиты Белых плохое. Она уточнила, что Белых отправился в колонию без медиков, ему предоставили только таблетки.