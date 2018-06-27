В Кремле заявили об «остром дефиците доверия» в вопросе посещения заключенных

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что процесс согласования омбудсменами России и Украины посещения заключенных затягивается. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, в настоящее время в этом направлении проводится напряженная работа. Он также отметил «острый дефицит доверия» у сторон, принимающих участие в переговорах.

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«И также, скажем так, затягивается процесс согласования, который ведется по линии и омбудсменов, и соответствующих служб», — пояснил Песков.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о том, что ей было отказано в посещении россиянина Максима Одинцова в СИЗО Киева в связи с отсутствием разрешения от министерства юстиции страны.