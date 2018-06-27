В Петропавловске-Камчатском без электричества остались более 60 тысяч человек

Источник в экстренных службах Петропавловска-Камчатского сообщил, что 63 тыс. человек остались без электричества, передает РИА «Новости».

По данным МЧС по региону, были отключены 43 социально значимых объекта. Речь идет об отключении электричества в 96 многоквартирных жилых домах.

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«Турбина на ТЭЦ-2 остановлена из-за свища на трубопроводе, нарушено энергоснабжение у более 63 тысяч человек», — рассказал источник.

Отмечается, что в настоящее время на ТЭЦ подключают резервное оборудование. Как ожидается, аварийно-восстановительные работы будут завершены в 15.00 мск.

Ранее сообщалось, что около 20 тыс. человек в Вилюйском районе в Якутии остались без электроснабжения из-за отключения высоковольтной линии.