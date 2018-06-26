Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен предложила конфисковать судно Aquarius, которое вскоре должно прибыть к берегам Франции, передает РИА «Новости».

«Пустое судно Aquarius движется к Марселю: государство должно его пропустить и конфисковать его у некоммерческой организации SOS Mediterranee», — заявила Ле Пен.

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По ее словам, чтобы остановить этот миграционный поток, должны применяться сильные меры.

Ранее Франция предложила принять у себя мигрантов с судна Aquarius. Уточняется, что глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан обсудил ситуацию вокруг судна со своим испанским коллегой Жозепом Боррелем.