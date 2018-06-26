В СК назвали окончательную версию крушения Ан-148 в Подмосковье

В ходе инспекции председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным работы следствия на месте крушения самолета Ан-148 в Подмосковье ему был зачитан доклад, подтверждающий ошибку пилотов как причину крушения самолета, передает РИА «Новости».

По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, следователи совместно с Межгосударственным авиационным комитетом посекундно восстановили историю полета, в ходе чего было установлено, что пилоты не включили обогрев датчиков определения скорости, из-за чего произошло их обледенение во время набора высоты. Командир корабля получил неверные сведения о скорости и решил перевести судно в пикирование.

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«Таким образом, подтвердилась основная версия крушения — неверные действия экипажа», — отметила Петренко.

По ее словам, командир судна в нарушение инструкции превысил угол наклона суда и потерял управление.

Ранее в СК рассказали о сотнях допросов по делу о крушении Ан-148 в Подмосковье.