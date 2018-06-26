Президента Латвии попросили не запрещать преподавание на русском языке
В Латвии оппозиционная парламентская партия призвала не принимать закон, запрещающий преподавание на русском языке в частных вузах и колледжах страны, и отправить его в парламент, сообщает РИА «Новости».
Как рассказали в пресс-службе латвийской партии «Согласие», президенту Латвии Раймондсу Вейонису было направлено письмо с просьбой не утверждать поправки к закону о высшем образовании, а направить их на повторное рассмотрение в Сейм.
В партии также напомнили, что поправки, запрещающие обучение на любых языках кроме государственного, были внесены только к третьему чтению, а потому «не были концептуально обсуждены и оценены».
В обращении также обратили внимание на тенденцию к интернационализации высшего образования, и поправки в законопроекте, как полагают в партии, помешают извлечь из этого экономическую выгоду.
«Принятые поправки практически запрещают существование такой важной сферы народного хозяйства, как экспорт высшего образования», — считают в партии.
Ранее сообщалось, что парламент Латвии 21 июня принял законопроект в окончательном чтении и направил на подписание президенту.