Президента Латвии попросили не запрещать преподавание на русском языке

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В Латвии оппозиционная парламентская партия призвала не принимать закон, запрещающий преподавание на русском языке в частных вузах и колледжах страны, и отправить его в парламент, сообщает РИА «Новости».

Как рассказали в пресс-службе латвийской партии «Согласие», президенту Латвии Раймондсу Вейонису было направлено письмо с просьбой не утверждать поправки к закону о высшем образовании, а направить их на повторное рассмотрение в Сейм.

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В партии также напомнили, что поправки, запрещающие обучение на любых языках кроме государственного, были внесены только к третьему чтению, а потому «не были концептуально обсуждены и оценены».

В обращении также обратили внимание на тенденцию к интернационализации высшего образования, и поправки в законопроекте, как полагают в партии, помешают извлечь из этого экономическую выгоду.

«Принятые поправки практически запрещают существование такой важной сферы народного хозяйства, как экспорт высшего образования», — считают в партии.

Ранее сообщалось, что парламент Латвии 21 июня принял законопроект в окончательном чтении и направил на подписание президенту.