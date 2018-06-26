В Австрии сошел с рельсов поезд с детьми

В Австрии сошел с рельсов поезд, в результате чего могли пострадать до 80 человек. Об этом сообщает OE24.

Отмечается, что инцидент произошел около 7.00 (8.00 мск) на железной дороге, соединяющей города Санкт-Пёльтен и Мариацелль. С рельсов сошли два вагона. В поезде находились примерно 80 человек, среди которых было много школьников.

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По предварительным данным, три человека серьезно пострадали, еще 27 человек получили легкие повреждения.

Как отмечает местная полиция, о причине произошедшего пока ничего неизвестно.

Ранее сообщалось, что на юге Казахстана с рельсов сошли несколько вагонов пассажирского поезда.