В Южной Корее два самолета столкнулись в аэропорту из-за дождя

В южнокорейском аэропорту Кимпхо столкнулись два самолета, сообщает «Ренхап».

Отмечается, что инцидент произошел из-за ливня. Самолет компании Air Korean хвостом задел крыло судна авиакомпании Asian Airlines, оба самолета получили повреждение.

Некоторые рейсы в аэропорту задержаны. Отмечается, что на борту обоих самолетов не было пассажиров, в результате столкновения никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что пассажирский Boeing экстренно сел в Канаде из-за возгорания на борту. Также ранее сообщалось, что в Мумбаи самолет совершил экстренную посадку из-за отказа гидросистемы.