Глава СБУ заподозрил Россию в нападении на цыган во Львове

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак заявил, что за нападением на цыганский табор во Львове якобы может стоять Россию. Об этом он сказал в пресс-конференции, пишут «Украинские новости».

По словам Грицака, в России в 2014 году была зарегистрирована организация с похожим названием на ту, которая напала на лагерь цыган.

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«Мы понимаем, что за этим [нападением] может стоять Россия», — заявил глава СБУ.

Грицак заверил, что его ведомство изучает информацию о финансировании акций, в ходе которых происходили нападения на цыган на Украине.

Накануне стало известно, что вечером 23 июня группа людей в масках напала на цыганский табор во Львове. В результате инцидента погиб один человек, еще четверо пострадали.

Украинские правоохранители задержали семерых причастных к нападению.