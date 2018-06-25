Вынесли приговор вымогателю $50 тысяч у ключевого свидетеля по делу Захарченко

Источник в правоохранительной системе рассказал, что житель Чувашии был приговорен к двухгодичному условному сроку за вымогательство $50 тыс. у бизнесмена, рассказавшего о подкупе полковника Дмитрия Захарченко, передает РИА «Новости».

Отмечается, что эту информацию также подтвердил источник в суде.

Реклама

По имеющейся информации, 31-летний безработный из Чебоксар Александр Гаврилов представился сотрудником спецслужб и по электронной почте сообщил бизнесмену о его готовящемся убийстве. Поле получения письма тунисский бизнесмен Мехди Дусс обратился в правоохранительные органы, после чего ему предоставили госзащиту и предприняли шаги для задержания мошенника.

Ранее следственный комитет принял решение об отмене постановления о признании 9 миллиардов рублей, которые были изъяты во время обыска в квартирах родственников полковника Дмитрия Захарченко, вещественными доказательствами по делу о взятках.