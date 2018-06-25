В Назрани у колледжа произошла стрельба

В Назрани произошла стрельба неподалеку от колледжа в Назрани, передает РИА «Новости».

Как сообщил источник в правоохранительных органах региона, между молодыми людьми произошел конфликт..

«В Назрани неподалеку от одного из колледжей в результате конфликта между молодыми людьми произошла стрельба. В результате, по предварительным данным, два человека получили ранения», — сказал источник.

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На месте пришествия работает следственно-оперативная группа.

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