В Назрани у колледжа произошла стрельба
В Назрани произошла стрельба неподалеку от колледжа в Назрани, передает РИА «Новости».
Как сообщил источник в правоохранительных органах региона, между молодыми людьми произошел конфликт..
«В Назрани неподалеку от одного из колледжей в результате конфликта между молодыми людьми произошла стрельба. В результате, по предварительным данным, два человека получили ранения», — сказал источник.
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На месте пришествия работает следственно-оперативная группа.
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