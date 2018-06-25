Секретарь московской Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников рассказал, что бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых отправили в колонию. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Мельникова, врач СИЗО осмотрел Белых пред отправлением к месту отбывания наказания. Осужденного на восемь лет за взятку экс-губернатора должен сопровождать медик, но в настоящее время неизвестно, будет ли это исполнено.

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«Никита Белых был отправлен в колонию сегодня утром», — заявил Мельников.

Ранее сообщалось, что Никита Белых надеется, что по прибытию в колонию сможет стать местным библиотекарем.