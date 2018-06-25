В Нигерии при нападении пастухов-кочевников погибли 86 человек

В Нигерии в результате нападения пастухов-кочевников на сельскохозяйственные общины погибли 86 человек. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти.

По данным агентства, в штате Плато пастухи-кочевники напали на фермеров из-за борьбы за землю и ресурсы.

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Как отмечается, в результате нападений были разрушены более 50 домов.

При этом президент Нигерии Мухаммаду Бухари заявил, что правительство страны приложит все усилия для поиска виновных.

По его словам, полиция Нигерии совместно с военными пытается «остановить кровопролитие».

Ранее сообщалось, что на северо-западе Нигерии во время нападения вооруженных бандитов погибли по меньшей мере 30 человек.