В Петербурге уточнили число участников праздника «Алые паруса»

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Губернатор Санкт-Петербурга Андрей Кибитов сообщил, что в празднике выпускников «Алые Паруса» приняли участие 1,2 млн человек. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

По словам Кибитова, охраной правопорядка во время проведения мероприятия занимался специальный наряд полиции, который состоял из 2,25 тыс. сотрудников.

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«По уточненный информации общее число петербуржцев и гостей города, принявших участие в Алых парусах 2018 г. составило 1 млн. 200 000 тыс. человек», — заявил Кибитов.

Ранее сообщалось, что в состоявшемся в «Санкт-Петербурге» фестивале выпускников «Алые паруса» поучаствовали свыше 45 тыс. человек из более чем 30 регионов страны.