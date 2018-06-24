На серой ветке московского метро произошел сбой в движении поездов

В московском метро прервалось движение поездов на участке Серпуховско-Тимирязевской линии. Об этом сообщается на официальной странице в твиттере организации.

Отмечается, что сбой в движении от станции «Серпуховская» до станции «Южная» произошел из-за инцидента с пассажиром. Подробности не сообщались.

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«Движение от «Серпуховской» до «Южной» восстановлено и введено в график», — говорится в последнем сообщении.

Ранее сообщалось, что на станции метро Новокузнецкая Замоскворецкой линии человек упал на рельсы.