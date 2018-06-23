В Ереване шашлычный дым в здании театра оперы приняли за пожар

Шесть пожарных расчетов были направлены в субботу к зданию Национального академического театра оперы и балета в Ереване из-за шашлычного дыма, который приняли за пожар, передает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС страны.

«После получения сигнала о задымлении к зданию театра оперы и балета были направлены шесть пожарных расчетов и группа центра кризисного управлении. Выяснилось, что очевидцы приняли за пожар шашлычный дым, исходящий из клуба «Опера», находящегося в подвальном этаже здания, — говорится в сообщении.

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