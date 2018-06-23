На стадионе в VIP-секторе с президентом Зимбабве произошел взрыв
На стадионе в VIP-секторе, где выступал президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, произошел взрыв, передает Reuters.
Взрыв произошел, когда глава государства сходил с трибуны после выступления.
«В Булавайо, где президент выступал с речью, произошел инцидент. Полиция расследует это дело. Президент доставлен в безопасное место», — сообщил пресс-секретарь президента.
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Он уточнил, что Мнангагва не пострадал.
Пока неясно сколько людей получили ранения.
Ранее в Эфиопии произошел взрыв во время митинга. Отмечается, что мероприятие проходило в Аддис-Абебе в поддержку нового премьер-министра страны Абия Ахмеда. Пострадали по меньшей мере 83 человека, погибших нет.