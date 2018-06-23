Украинская писательница потребовала переименовать Россию
Украинская писательница Лариса Ницой обвинила Россию в воровстве названия у Украины, передает РИА «Новости».
Она потребовала назвать Россию «Московией».
«Мы с вами русские на самом деле, а они — московиты. Московское царство указом Петра Первого назвало себя Русь. Представьте себе, что Германия сегодня просыпается, а Франция издает указ — мы сегодня Германия», — заявила Ницой.
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По ее словам, императрица Екатерина II издала указ, по которому тех, кто называл себя московитами, били палками.
Лариса Ницой известна своими провокационными высказываниями о русском и украинском языках.
Ранее Ницой пожаловалась в соцсетях на количество русскоговорящих в Киеве.