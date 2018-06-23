На Украине спасатели эвакуируют детский лагерь из-за снега‍

В Закарпатской области Украины спасатели эвакуируют детский палаточный лагерь из-за снегопада, передает «112 Украина».

Как сообщил глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, из-за резкого понижения температуры в ночь на субботу, 23 июня, на высокогорье выпал снег.

Реклама

Спасатели работают на горе Близница Раховского района.

«Около Драгобрата 27 детей (впоследствии он уточнил, что в лагере находятся 25 детей и двое взрослых). из Одесской, Харьковской областей и Киева разбили себе палаточный городок. Кто организовывал, пока не знаем. Они нигде не регистрировались. Они все живы-здоровы, но тяжело их найти, потому что большой туман», — заявил Москаль.

По состоянию на 8:00 температура воздуха на высокогорье составляла около +1 градуса.

По данным пресс-службы ГосЧС в Закарпатской области, 23 июня в 5:55 поступило сообщение о том, что из-за понижения температуры воздуха и выпадения мокрого снега на высокогорье группа туристов из 35 человек (из них 27 детей) требует сопровождения с г. Близница Раховского района.