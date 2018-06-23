Путин призвал выпускников действовать, а не ограничиваться лайками в соцсетях

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских выпускников с окончанием учебы в школе и пожелал им не ограничиваться лайками в соцсетях, а дерзать и действовать ради будущего прорыва.

«Не ограничивайтесь только лайками в социальных сетях, действуйте, приобретайте новые знания, дерзайте, - сказал он в специальном видеообращении, опубликованном в социальной сети «ВКонтакте». - Поздравляю вас с окончанием школы, удачи вам, счастья, любви и большого успеха. Все обязательно получится!».

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Поздравляя выпускников с окончанием школы, глава государства заметил, что для них «сегодня один из самых замечательных, памятных дней, добрых, трогательных, волнующих и немного грустных».

«Ведь вы расстаетесь с родной школой, а впереди начало нового, большого этапа в жизни, ожидания бурных интересных изменений, - пояснил он. - Пришло время ставить значимые, по-настоящему взрослые цели. Не сомневаюсь, вы к этому готовы, и школа дала вам хороший, надежный багаж для будущего».

По словам Путина, «энергия перемен, вызовы всегда вдохновляют, помогают добиваться ярких, головокружительных побед в учебе и в профессии, в науке, искусстве и спорте». Он убежден, что молодое поколение способно осуществить свои самые смелые мечты, покорить самые большие вершины.

«Вы быстро осваиваете новые технологии, уже сегодня многое знаете и умеете, в этом, безусловно, ваша собственная заслуга и, конечно, огромная искренняя благодарность вашим родителям, учителям, наставникам за труд, мудрость и терпение, - добавил президент. - Мы все верим в вас, уважаем ваш взгляд на жизнь, ваши увлечения, даже если они и отличаются от наших, ваш выбор своего жизненного пути. Именно такие люди - смелые, свободные, решительные, самостоятельные, ответственные - способны преобразить страну, совершить настоящий прорыв, удивить мир новыми рекордами и открытиями».