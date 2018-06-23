Российские дипломаты посетили летчика Ярошенко в новой тюрьме в США

Российские дипломаты посетили заключенного в США летчика Константина Ярошенко, которого перевели в исправительное учреждение «Данбери» в штате Коннектикут. Об этом в своем фейсбуке сообщает генконсульство России в Нью-Йорке.

Ярошенко рассказал, что 12 июня ему сообщили о переводе в тюрьму «Данбери».

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«Как сообщил летчик, тюремный персонал встретил его приветливо, хотя условия содержания оказались несколько хуже, чем в тюрьме «Форт Дикс»: камера на 120 человек, двухъярусные железные кровати, жесткие матрасы, подушек нет», — говорится в сообщении генконсульства.

Подчеркивается, что российские дипломаты продолжают держать ситуацию на контроле.

Ранее супруга Ярошенко Виктория заявила, что вместе с дочерью посетит мужа в новом месте заключения.