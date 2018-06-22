В США ведущая разрыдалась в прямом эфире, рассказывая о приютах для детей мигрантов

Телеведущая американской компании MSNBC Рэйчел Мэддоу не смогла сдержать слез, рассказывая о приютах для детей нелегальных мигрантов, которых забирают у родителей на границе США. Видео было опубликовано на сайте The Independent.

Зачитывая сообщение об условиях содержания в приютах детей «нежного возраста», Мэддоу не смогла дочитать до конца ни одного предложения. Ведущая передала слово другому спикеру и покинула кадр.

Реклама

Позднее в своем твиттере она извинилась за несвоевременное проявление эмоций.

«Моя работа — быть способной разговаривать, в то время как меня показывают по ТВ», — написала Мэддоу.

Также она опубликовала в твиттере текст, который должна была прочитать в прямом эфире, после чего еще раз принесла извинения за потерю контроля над собой.

Ранее сообщалось, что в США детей-мигрантов планируют разместить на военных базах.