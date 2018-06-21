В Германии неизвестный срубил дерево, чтобы украсть велосипед

В немецком городе Кессель неизвестный срубил дерево, чтобы украсть горный велосипед, сообщает портал HNA.

Хозяин велосипеда, 28-летний Джулиен Витте обратился в полицию, после того, как у него украли велосипед. Он оставил транспортное средство на ночь, прикрепив его к дереву с помощью велозамка. Вернувшись утром, он обнаружил, что дерево спилено, а велосипеда нет на месте.

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Отмечается, что злоумышленник спилил 13-летнюю липу с окружностью ствола в 50 см. Власти города оценили ущерб от спила дерева в €5 тыс.

Ранее сообщалось, что в Германии украли грузовой прицеп с 20 тоннами шоколада.