Верховный суд уточнил правила проведения согласованных митингов

В Верховном суде России подчеркнули необходимость согласования с властями митингов, в случае если они проводятся на находящемся в частной собственности участке или в закрытом помещении. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно проекту постановления пленума суда, для проведения публичного мероприятия в помещении или на территории со свободным доступом организатор должен уведомлять о митинге.

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По данным «Известий», неудобства для пешеходов или проведение другого мероприятия в это же время не могут быть причиной для переноса места и времени митинга. В проекте отмечается, что наказывать организаторов мероприятия за превышение численности участников нужно только тогда, когда оно создало опасность для безопасности граждан. Но в документе есть ряд оговорок: митинг не должен угрожать транспортной и дорожной безопасности. Кроме того, проведение нескольких мероприятий в одном месте может привести к чрезмерному скоплению людей, что может нарушить мирный ход митингов.

Как отмечается, уведомлять о таких мероприятиях организаторы должны не ранее чем за 15 дней и не позднее чем за 10. Чиновники должны обработать уведомление в течение трех дней с момента подачи.

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