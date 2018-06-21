Посольство сообщило о гибели российского шоумена и музыканта в Колумбии

В Колумбии скончался российский шоумен и музыкант Андрей Бородин, передает РИА «Новости» сообщение российского посольства.

«В мае этого года его [Бородина] тело было обнаружено в запертом номере в отеле Медельина», — сказал Евгений Наумов, пресс-секретарь российского посольства в Колумбии.

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Он отметил, что в смерти Бородина нет «никакого криминала», она была ненасильственной. Также Наумов заметил, что после прибытия в Колумбию музыкант не встал на консульский учет.

Пресс-секретарь подчеркнул, что посольство держит ситуацию под контролем и контактирует с местными властями.

По словам Наумова, в данный момент в Колумбию прибыла мать Бородина, которая заберет тело сына на родину.

Бородин принимал участие в различных российских телешоу. Среди них — Comedy Club, «Голос», «Звездный ужин» и другие. В 2017 году он выпустил первый клип на песню He made in China.