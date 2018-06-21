В Петербурге сильный ветер повредил крышу станции «Новокрестовская»

Пресс-секретарь Петербургского метрополитена Юлия Шавель заявила, что сильный ветер повредил декоративные элементы кровли на северном вестибюле станции. Об этом она написала в своем твиттере.

«По причине штормового ветра повреждены декоративные элементы фасадной части кровли северного вестибюля станции «Новокрестовская», — написала Шавель.

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Она отметила, что станция «Новокрестовская» продолжила свою работу, вход пассажиров осуществляется через южный вестибюль.

Станция «Новокрестовская» находится рядом со стадионом «Санкт-Петербург», ее открыли для пассажиров 26 мая нынешнего года.

Ранее сообщалось, что в Петербурге закрыли станцию метро «Ленинский проспект» из-за подозрительного предмета.