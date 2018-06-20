Во Франции задержали пытавшегося напасть на прохожих мужчину

Во Франции задержали мужчину, который пытался напасть на прохожих с ножом, сообщает France Info.

Отмечается, что 30-летний мужчина незадолго до задержания попросил, чтобы полицейские открыли по нему стрельбу. При этом он кричал: «Аллах акбар».

В результате произошедшего никто не пострадал. Мужчина был известен полиции, ранее он подозревался в совершении насильственных действий. Задержанный пройдет психиатрическую экспертизу.

Ранее сообщалось, что полиция Германии предотвратила теракт в Кельне, злоумышленники планировали применить биологическое оружие.