Во Франции задержали пытавшегося напасть на прохожих мужчину
Во Франции задержали мужчину, который пытался напасть на прохожих с ножом, сообщает France Info.
Отмечается, что 30-летний мужчина незадолго до задержания попросил, чтобы полицейские открыли по нему стрельбу. При этом он кричал: «Аллах акбар».
В результате произошедшего никто не пострадал. Мужчина был известен полиции, ранее он подозревался в совершении насильственных действий. Задержанный пройдет психиатрическую экспертизу.
Ранее сообщалось, что полиция Германии предотвратила теракт в Кельне, злоумышленники планировали применить биологическое оружие.