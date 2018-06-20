На Камчатке приехавшему в Заксобрание на коне депутату вручили повестку

Депутат законодательного собрания Камчатского края Михаил Пучковский прибыл на сессию верхом на мерине по кличке Ракета в сопровождении двух наездниц, сообщает ИА «Кам 24».

Теперь Пучковского обвиняют в административном правонарушении по статье 20.2 КоАП «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

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По словам депутата, полицейский передал ему повестку со словами «теперь мы вами серьезно займемся». Пучковский предположил, что это связано с его участием в первомайской демонстрации.

Также он отметил, что не сможет явиться в участок, поскольку в повестке указана дата 26 июня 2017 года.

«То есть не сейчас, а год назад. Вернуться в прошлое я, естественно, не смогу», — заверил он.

Как заявил Пучковский, его акция направлена против высоких цен на бензин в Камчатском крае, из-за чего, по его мнению, многим жителям машины скоро станут не по карману.

Ранее депутат потребовал организовать возле Заксобрания место для парковки коня.