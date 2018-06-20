В Таиланде завершили следствие по делу Рыбки и Лесли

В Паттайе завершили следствие в отношении Александра Кириллова (Алекса Лесли), Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки) и еще шести фигурантов дела о незаконной организации оказания сексуальных услуг. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Саттхапхона Сийоху.

Дело было передано в прокуратуру, где в течение двух недель должны подготовить обвинительное заключение. Однако адвокат обвиняемых усомнился, что оно будет готово в срок.

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«В деле огромный объем материала, прежде всего протоколов допросов свидетелей, так что вполне вероятно, что прокуратура может запросить у суда дополнительное время», — отметил Сийоха.

Юрист добавил, что прокуратура еще может отправить дело на доследование или закрыть за недостаточностью обвинений. Сделать прогноз он отказался.

Анастасия Вашукевич, Александр Кириллов и еще шесть граждан России и Белоруссии были задержаны полицией Таиланда этой зимой во время нелегального «секс-тренинга», в котором участвовало более 40 человек. Их обвиняют по четырем статьям УК Таиланда, им грозит до 20 лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что суд оправдал их по одному из дел.