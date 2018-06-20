Глава Роспотребнадзора по Новгородской области задержан за взятку

Следственный комитет возбудил уголовное дело против руководителя Роспотребнадзора по Новгородской области. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

Как следует из информации на сайте Роспотребнадзора, управлением руководит Анатолий Росоловский.

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В Следственном комитете рассказали, что в 2018 году руководитель ведомства получил от директора ООО «Белгранкорм» взятку в крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе. При этом отмечается, что взятка была передана оказанными услугами в виде «дорогостоящего стоматологического лечения на общую сумму 496 тыс. руб.»

Глава управление Роспотребнадзора обвиняется в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч.5 ст. 290 УК России), а в отношении директора «Белгранкорма» возбуждено дело о даче взятки. Оба фигуранта задержаны, устанавливаются все обстоятельства.