В Австралии умер старейший в мире орангутан

В австралийском зоопарке Перт в возрасте 62 лет умер старейший в мире суматранский орангутан по кличке Пуан, сообщает «Би-би-си».

Пуан, которую называли «почтенной старушкой», пришлось усыпить из-за проблем со здоровьем, связанных с ее возрастом.

В 2016 году 60-летнего орангутана официально признали старейшим представителем своего вида в мире, в то время как в дикой природе эти животные редко доживают и до 50 лет.

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В зоопарке Перт орангутан проживал с 1968 года. За это время у Пуан родилось 11 детенышей, всего же она оставила после себя 54 потомков, некоторых из них отпустили на волю.

Специалист по приматам Холли Томпсон рассказала, что Пуан внесла огромный вклад в сохранение своего вида.

Суматранские орангутаны находятся на грани исчезновения. По данным Всемирного фонда дикой природы в мире осталось около 14600 представителей этого вида.

Ранее ученые рассказали об эволюции языка на примере чмоканья орангутанов.