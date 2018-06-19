Суд отменил слушания по иску Сторми Дэниэлс к Трампу и Коэну

Суд в Лос-Анджелесе отменил слушания, на которых адвокат порнозвезды Сторми Дэниэлс планировал добиваться возобновления рассмотрения иска своей клиентки к президенту США Дональду Трампу и его бывшему адвокату Майклу Коэну, передает Reuters.

Судья постановил, что рассмотрение дела будет продолжено позже. Дэниэлс добивается отмены соглашения, согласно которому Коэн заплатил ей $130 тыс за молчание о связи с Трампом.

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Также Дэниэлс утверждает, что Коэн опорочил ее, заявив, что она солгала о своих отношениях с американским президентом.

Ранее сообщалось, что адвокат Сторми Дэниэлс призвал уволить юриста Трампа Рудольфа Джулиани из-за грубых высказываний в адрес женщины.