Ярошенко рассказал об условиях содержания в новой тюрьме

Российский летчик Константин Ярошенко, приговоренный в США к 20 годам тюремного заключения, рассказал газете «Известия» об условиях содержания в тюрьме «Данбери».

В тюрьму в Коннектикуте россиянина перевели в прошлую пятницу, ранее он отбывал наказание в учреждении «Форт-Дикс» в Нью-Джерси.

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«Тюремный персонал встретил меня профессионально и приветливо. Тем не менее условия содержания в этой тюрьме намного хуже, чем в «Форт-Дикс». Меня поселили в казарму с двухъярусными железными нарами с жестким матрасом и без подушки, где живут около 100 человек», — сказал Ярошенко.

Он отметил, что пока не знает, как будут складываться его отношения с руководством «Данбери» и как устроено медицинское обслуживание в новой тюрьме.

Ранее жена Ярошенко Виктория заявила, что вместе с дочерью посетит мужа в новом месте заключения.