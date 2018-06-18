Самолет «Москва-Франкфурт» вынужденно сел в Калининграде

Помощник генерального директора аэропорта Калининграда «Храброво» Наталья Грицун сообщила о том, что самолет, следовавший по маршруту из Москвы во Франкфурт, вынужденно совершил посадку из-за ребенка, которому стало плохо на борту авиасудна, передает РИА «Новости».

«Самолет авиакомпании «Аэрофлот» следовал из Москвы во Франкфурт, мальчику стало плохо, была необходима помощь медиков, экипаж принял решение совершить посадку в Калининграде. Сначала бригада в «Храброво» оказала помощь ребенку, затем вызвали врачей из Калининграда», — сказала Грицун.

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Грицун также рассказала, что родители отказались от госпитализации ребенка, самолет пробыл в городе больше часа, после чего возобновил полет по своему маршруту.

Ранее источник сообщил, что в Барнауле совершил аварийную посадку пассажирский самолет.