Украинскому подполковнику сломали челюсть из-за меню на русском языке

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В заведении Мариуполя подполковник пограничной службы Украины Станислав Керод подрался с охранниками из-за меню на русском языке. Об этом написала заместитель главы одесской областной госадминистрации Соломия Бобровская в своем фейсбуке.

По данным Бобровской, инцидент произошел в кафе-баре под названием RedCups RDCP Lounge. По ее словам, подполковник вместе с друзьями пришел в кафе и попросил заменить русскоязычное меню на такое же на украинском языке. После этой просьбы, пишет Бобровская, охранники повалили мужчину на пол и сломали ему челюсть.

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«Охрана завалила Стаса на пол и сломала ему челюсть. Все по просьбе уважать клиентов и дать меню на украинском языке», — написала Бобровская.

Ранее депутат Верховной рады Андрей Тетерук возмутился тем, что ООН распространила инфографику, на которой украинский язык является производным от русского.