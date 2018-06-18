LA Times: использование Мексикой военных в нарковойне наносит ущерб армии и обществу

Мексиканские военные протестуют против милитаризации полиции в Мексике из-за «неудачного эксперимента» по использованию солдат в борьбе с наркокартелями, которая входит в функции полиции. Об этом пишет The Los Angeles Times.

Написанное от руки письмо было направлено президенту Мексики Энрике Пенья Ньето и законодателям страны от 20 солдат, ожидающих приговора за преступления, совершенные во время мексиканской войны с наркотиками.

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«Мы были использованы мексиканским государством в неудачном эксперименте, который привел к огромному количеству побочных жертв и десяткам военнослужащими низшего звена, оказавшихся в тюрьме. Мы несем службу, к которой не были готовы», — написали заключенные из тюрьмы за пределами столицы.

LA Times отмечает, что подобное письмо — редкая форма публичного выражения беспокойства со стороны военных. В материале поясняется, что Мексика продвигается в направлении по использованию военных в борьбе с наркокартелями. Однако, как сказал экс-генерал армии Иисус Эстрада Бустраманде, военные не желают выполнять функции полиции.

Также сообщается, что с момента начала мексиканской войны с наркотиками — в 2006 году — погибли более 500 военнослужащих, около половины из них были убиты, остальные погибли в результате инцидентов, связанных с противодействием организованной преступности. Еще 1500 военнослужащих были ранены.

Ранее сообщалось, что в мексиканском городе Амосок в ходе перестрелки с преступниками погибли шесть полицейских.