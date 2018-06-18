Житель Индии прошел 1350 км ради встречи с премьер-министром

Житель индийского штата Орисса Муктикант Бисвал прошел 1350 км до столицы Индии, Дели, чтобы напомнить премьер-министру страны о «невыполненном обещании», но за 218 км до цели был госпитализирован, сообщает «Би-би-си».

Бисвал рассказал, что он хотел напомнить премьер-министру страны Нарендре Моди об обещании реконструировать госпиталь в Ориссе, которое политик дал три года назад, но до сих пор не выполнил.

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Индиец был ненадолго госпитализирован в городе Агре, но его уже выписали, и он продолжил свой путь в столицу.

«Не знаю, примет ли меня премьер-министр. Если он откажется встретиться со мной, я объявлю голодовку», — заявил Бисвал.

Премьер Моди никак не отреагировал на путешествие Бисвала, зато лидер оппозиционной Партии конгресса обязался выполнить данное Моди обещание.

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