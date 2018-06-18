В Японии в землетрясении пострадали не менее 349 человек
Число пострадавших при землетрясении в префектурах Осака и Хиого возросло до 349 человек. Об этом сообщает телеканал NHK.
Также сообщается о трех погибших, в числе которых 9-летняя девочка и двое мужчин.
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло 18 июня. Его эпицентр находился на севере префектуры. В городе Такацуки землетрясение вызвало пожар в доме. В нескольких городах сообщают о повреждении зданий, произошел сбой железнодорожного движения.
Ранее сообщалось, что в результате землетрясения в японской префектуре Осака пострадали по меньшей мере 217 человек.