Россияне не пострадали во время землетрясения в Японии
В Федеральном агентстве по туризму не получили данных о том, что среди пострадавших от японского землетрясения людей есть граждане России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В заявлении отмечается, что Ростуризм следит за ситуацией в Осаке, а также поддерживает связь ситуационно-кризисным центром МИД России и российскими дипслужбами в Японии.
Реклама
«Информации о том, что среди пострадавших во время землетрясения были российские туристы, к нам не поступало», — говорится в сообщении.
Как уточняется, туристы и их родственники также не обращались на горячую линию из-за землетрясения.
Ранее сообщалось, что в результате землетрясения в японской префектуре Осака пострадали по меньшей мере 217 человек.