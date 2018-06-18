Россияне не пострадали во время землетрясения в Японии

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В Федеральном агентстве по туризму не получили данных о том, что среди пострадавших от японского землетрясения людей есть граждане России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В заявлении отмечается, что Ростуризм следит за ситуацией в Осаке, а также поддерживает связь ситуационно-кризисным центром МИД России и российскими дипслужбами в Японии.

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«Информации о том, что среди пострадавших во время землетрясения были российские туристы, к нам не поступало», — говорится в сообщении.

Как уточняется, туристы и их родственники также не обращались на горячую линию из-за землетрясения.

Ранее сообщалось, что в результате землетрясения в японской префектуре Осака пострадали по меньшей мере 217 человек.