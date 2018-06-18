Синоптики предупредили москвичей о похолодании к выходным

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В центре погоды «Фобос» предупредили жителей столицы о похолодании, которое произойдет к 23 и 24 июня. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что в течение недели погода будет теплой, но возможны кратковременные дожди и грозы. В дневные часы ожидается температура +27-28°С, а в ночные — +16-17°С.

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«В конце недели вероятность кратковременных дождей снова увеличится, пройдет фронт, и к выходным температура понизится до значений 22-23 градуса», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Москве в понедельник, 18 июня, ожидается до +27°С.