Семья летчика Ярошенко посетит его после перевода в другую тюрьму

Жена российского летчика Константина Ярошенко, приговоренного в США к 20 годам тюремного заключения заявила, что вместе с дочерью навестит его после перевода в тюрьму в Коннектикуте, сообщают «Известия».

По словам супруги летчика, они должны в скором времени получить разрешение на въезд в страну.

Реклама

«Мы очень ждем встречи. В Америке мы будем жить в Нью-Йорке. В пятницу в 12.00 Константина перевели в федеральное исправительное учреждение «Данбери» в Коннектикуте. Но мы рады, что сможем быть рядом с Константином в момент, когда ему будет нужно адаптироваться к другой среде, привыкнуть к новым людям и правилам», — заявила Виктория Ярошенко.

Ранее посольство России в Вашингтоне сообщило о переводе Ярошенко в другую тюрьму.