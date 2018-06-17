Названа предварительная причина схода поезда с рельсов в Казахстане

Причиной схода с рельсов пассажирского поезда на юге Казахстана, в результате которого погиб человек, могло стать искривление пути, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на комитет транспорта министерства по инвестициям и развитию республики.

«ЧП произошло после того, как машинист увидел искривление пути и применил экстренное торможение», — говорится в сообщении комитета транспорта.

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Компания Казахстанские железные дороги создала специальную комиссию для выяснения причин аварии.

Для ликвидации последствия схода задействованы восстановительные поезда.

Ранее в департаменте по ЧС Жамбылской области Казахстана рассказали, что в результате схода поезда с рельсов погиб один человек и пострадали еще трое.