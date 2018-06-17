В Казахстане с рельсов сошел пассажирский поезд
На юге Казахстана с рельсов сошли несколько вагонов пассажирского поезда, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД республики.
Инцидент произошел в Жамбылской области. К месту аварии направляются спасатели.
Информация о пострадавших пока не поступала.
«По предварительной информации, несколько вагонов сошли с рельс в Шуском районе Жамбылской области. Наши подразделения следуют к месту аварии, после чего у нас будет информация о возможных пострадавших», — сказал представитель КЧС.
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По сообщениям очевидцев, пассажиры выбираются из вагонов, лежащих на боку, через разбитые окна.
Также сообщается, что с рельс сошли вагоны поезда сообщением Астана — Алма-Ата.
10 июня при столкновении автобуса с поездом в Орловской области погибли четыре человека.