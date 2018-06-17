В Японии произошло землетрясение магнитудой 4,7

На территории Японии произошло землетрясение, магнитуда которого составила 4,7. Об этом пишет The Mainichi.

Как отмечается, речь идет о южной части префектуры Гумма, расположенной на острове Хонсю.

По имеющимся данным, очаг находился на глубине 20 км. В Гумме сила подземных толчков достигала 5 баллов из семи возможных. Их можно было также почувствовать в 11 префектурах. Угрозы цунами не возникло. Данных о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали при землетрясении в Японии. При этом в результате землетрясения без водоснабжения остались около 100 домов, еще 50 — без электричества.