В Москве в субботу ожидается до +25°С

В Москве в субботу, 16 июня, ожидается до +25°С.

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +23 до +25°С.

Днем переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/c.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

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Ранее в Гидрометцентре рассказали, что резкое потепление в Москве и области начнется с 16 июня.

В понедельник, 18 июня, температурный столб преодолеет отметку в 29°C. Во вторник в столичный регион придет летняя жара с температурой воздуха до 31°C днем и не ниже 14°C ночью.