Министра сельского хозяйства Оренбуржья отстранили от должности

Главу Минсельхоза Оренбургской области Михаила Маслова, которого подозревают в хищении более 100 млн рублей, отстранили от должности. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«Губернатор Оренбургской области Юрий Берг подписал Указ о временном отстранении от занимаемой должности заместителя Председателя Правительства-министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности региона Михаила Григорьевича Маслова», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, Маслов отстранен от должности до «принятия в отношении него окончательного процессуального решения по возбужденному уголовному делу».

Ранее сообщалось, что Маслов и бизнесмен Виктор Железнов задержаны по подозрению в хищении более 100 млн рублей.