СМИ: вооруженный мужчина блокировал мост неподалеку от Лас-Вегаса

Полиция Лас-Вегаса проверяет сообщения о блокировании моста и дамбы неподалеку от города, сообщает Las Vegas Review Journal.

Сообщается, что вооруженный мужчина был замечен на мемориальном мосту Майка О'Каллагана — Пэта Тиллмана неподалеку от дамбы Гувера.

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«На данный момент у нас есть только информация о вооруженном человеке», — заявил представитель полиции.

Ранее сообщалось, что неизвестные открыли огонь из окна автомобиля по сотрудникам полиции в мексиканском городе Саламанка. В результате нападения погибли шесть полицейских, мотивы нападавших неизвестны.