Суд оставил под арестом экс-главу МЧС Кемеровской области

Кемеровский областной суд отклонил апелляцию на решение Центрального районного суда Кемерово об аресте бывшего руководителя управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя облсуда.

«На сегодняшнем заседании по уголовному делу, возбужденному по факту пожара в ТЦ «Зимняя вишня», областной суд рассмотрел апелляционную жалобу Мамонтова и его адвоката на постановление Центрального районного суда Кемерова, которым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу (до 25 июля), и оставил ее без удовлетворения, решение суда первой инстанции — без изменения», — сообщили в суде.

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Мамонтов обвиняется в халатности и растрате.

28 мая глава регионального управления МЧС был арестован. 4 июня президент России Владимир Путин уволил Мамонтова.