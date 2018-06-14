В Киеве переименуют 11 улиц для «демократизации общества»

Депутата киевского городского совета приняли решение о переименовании 11 улиц Киева, объяснив свое решение намерением «демократизировать общество» и увековечить память выдающихся украинских деятелей. Об этом сообщается на сайте горсовета.

На сайте горсовета говорится, что будут переименованы улицы Александра Бойченко, Невская, Желябова, Кировская, Мельникова, Павла Пестеля, Александра Сабурова и Тверская. Названия некоторых из них будут просто переведены на украиснкий язык, например, Невская улица станет Нивську улицей.

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Также планируется сменить название площади Красная Пресня, переулков Баумана и Невского.

Отмечается, что все переименования прошли общественные обсуждения на сайте территориальной общины. Также на сайте горсовета добавили, что «данное решение будет способствовать демократизации общества» и призвано увековечить память великих украинских деятелей.

Ранее сообщалось, что в Киеве улицу Маршала Жукова могут переименовать в улицу Кубанской Украины.